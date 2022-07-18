Луческу виступив проти повернення Ярмоленка в Динамо, – журналіст Бурбас

Андрій Ярмоленко офіційно став гравцем Аль-Айн, який очолює Сергій Ребров. Хоча раніше були чутки про його повернення в Динамо.

Луческу був проти Ярмоленка

У ЗМІ ширилася інформація про те, що вже наче б то поспілкувався з наставником киян Мірчею Луческу. Запевняли, що вони дійшли певної домовленості.

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Проте Ігор Бурбас заявив, що Мірча Луческу не бажав повертати в команду вінгера Андрія Ярмоленка.

Відзначається, що рішення фахівця зіграло ключову роль. Він не хотів дисбалансу в команді. Це стосується заробітної плати та, ймовірно, авторитету в колективі.

Що відомо про перехід Ярмоленка