Луческу вкотре заявив про свою вірність українському футболу: "Містер" відхилив щедрі пропозиції

Київське Динамо вийшло з відпустки. Головний тренер киян Мірча Луческу вкотре запевнив, що не збирається покидати команду, попри війну в Україні.

Румунський наставник заявив, що мав гарні пропозиції від інших клубів, але не став покидати Динамо у надскладній ситуації. Тому попросив не робити із нього зрадника.

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Луческу: Нікого не зрадив, відмовився від дуже хороших пропозицій

Мірча Луческу пригадав труднощі, з яким зіткнувся український футбол після початку повномасштабної війни в Україну, яку розпочала Росія.

"Легко залишатись людиною, коли ти успішний. Набагато складніше, коли здається, що все проти тебе. Для українського футболу було дуже важливо продовжуватись у дуже складних умовах. Грають без уболівальників, різні негаразди, тренування перериваються. Один матч було перервано за п'ять хвилин до кінця. Просиділи годину і лише потім повернулися на поле", – розповів "Містер".

Через це все Луческу довелось негайно зробити операцію на зміні штучного суглоба через серйозний біль та проблеми із ногою. Через що румуну довелось двічі перетинати кордон, але він не планує йти із Динамо в іншу закордонну команду.

Через дуже далекі переїзди я потрапив у ситуацію, коли мені довелося робити операцію для усунення коксартрозу. Я перетинав кордон двічі на тиждень. Втім, нікого не зрадив, відмовився від дуже хороших пропозицій. Я все ще при справах, хоч і найстарший тренер у європейському або навіть у світовому футболі,

– запевнив тренер "біло-синіх".

Через ці проблеми зі здоров'ям у "Містера" командою в останніх матчах УПЛ-2022/2023 керував його помічник Олександр Шовковський. Він проводить втягуючі тренування киян на початку підготовки до нового сезону-2023/2024.

ЗМІ навіть сватали наставника столичного клубу до Аль-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду. Тепер туди "запихають" колишнього тренера Шахтаря Луїса Каштру.

Контракт Луческу з Динамо спливає 30 червня 2024 року. На чолі команди "Містер" провів вже 103 матчі.

А скільки було скандалів та розголосу, коли Динамо влітку 2020-го призначило Луческу до тренерського керма команди.

"Містеру" потрібно виправляти ситуацію. Адже минулий сезон кияни закінчили на незвичному для себе 4-му місці, програвши Зорі боротьбу за 3-ю позицію. У новому сезоні "біло-сині" зіграють у Лізі конференцій.

Очікується, що свої домашні матчі у єврокубках кияни проведуть у Молдові (основний варіант) або Румунії (запасний). Через це Динамо може базуватись у першій частині УПЛ в Одесі, аби зменшити відстань переїздів.