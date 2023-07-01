Румынский наставник заявил, что у него были хорошие предложения от других клубов, но не стал покидать Динамо в сверхсложной ситуации. Потому попросил не делать из него предателя.

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Луческу: Никого не изменил, отказался от очень хороших предложений

Мирча Луческу вспомнил трудности, с которыми столкнулся украинский футбол после начала полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия.

"Легко оставаться человеком, когда ты успешен. Намного сложнее, когда кажется, что все против тебя. Для украинского футбола было очень важно продолжаться в очень сложных условиях. Играют без болельщиков, разные невзгоды, тренировки прерываются. Один матч был прерван за пять". минут до конца. Просидели час и только потом вернулись на поле", – рассказал "Мистер".

Поэтому Луческу пришлось немедленно сделать операцию на изменении искусственного сустава из-за серьезной боли и проблем с ногой. Из-за чего румыну пришлось дважды пересекать границу, но он не планирует уходить из Динамо в другую заграничную команду.

Из-за очень дальних переездов я попал в ситуацию, когда мне пришлось делать операцию по устранению коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Впрочем, никого не изменил, отказался от очень хороших предложений. Я все еще у дел, хоть и самый старший тренер в европейском или даже в мировом футболе,

– заверил тренер "бело-синих".

Из-за этих проблем со здоровьем у "Мистера" командой в последних матчах УПЛ-2022/2023 руководил его помощник Александр Шовковский. Он проводит втягивающие тренировки киевлян в начале подготовки к новому сезону-2023/2024.

СМИ даже сватали наставника столичного клуба в Аль-Насру, за который выступает Криштиану Роналду. Теперь туда "запихивают" бывшего тренера Шахтера Луиса Каштру.

Любопытно! Контракт Луческу с Динамо истекает 30 июня 2024 года. Во главе команды "Мистер" провел уже 103 матча.

А сколько было скандалов и огласки, когда Динамо летом 2020 назначило Луческу к тренерскому рулю команды.

"Мистеру" нужно исправлять ситуацию. Ведь прошлый сезон киевляне закончили на необычном для себя 4-м месте, проиграв Заре борьбу за 3-ю позицию. В новом сезоне "бело-синие" сыграют в Лиге конференций.

Ожидается, что домашние матчи в еврокубках киевляне проведут в Молдове (основной вариант) или Румынии (запасной). Поэтому Динамо может базироваться в первой части УПЛ в Одессе, чтобы уменьшить расстояние переездов.