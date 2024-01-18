Але є одна умова: Луческу зізнався, коли повернеться до тренерської діяльності
Джерело:Il Tirreno
Колишній наставник українських грандів Шахтаря та Динамо Мірча Луческу поки що не збирається повертатись до тренерської роботи. "Містер" відхиляє одну пропозицію за іншою.
Мірчею Луческу цікавляться, як клуби із рідної Румунії, так і з інших країн. У ЗМІ називали французький Ліон, турецький Бешикташ, бухарестське Динамо. Однак жоден із них не отримав "добро" від "Містера".
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Назвав термін повернення до тренерської роботи
Румунський тренер вже навіть розповів, чому відмовляється очолити команду по середині сезону. Тепер Луческу все-таки заговорив про відновлення тренерської кар'єри та навіть назвав термін камбек у тренерське крісло.
Я відхилив пропозицію від турецького Бешикташа, але в червні 2024 року, ймовірно, якщо мій стан здоров'я буде задовільним, ви знову побачите мене на тренерській лавці,
– сказав Луческу.
У Луческу були проблеми зі здоров'ям. Зокрема, йому робили операцію по зміні суглоба, який приносив біль у життя іменитого тренера. Тоді "Містера" змінював у Динамо Київ клубна легенда Олександр Шовковський, який очолив клуб після відходу Мірчі.
Нагадаємо, що із жовтня 2023-го Луческу перебуває без роботи. Мірча покинув київське Динамо після поразки в українському Класичному від свого колишнього клубу – донецького Шахтаря. Мірча поїхав із України, де здобув справжню популярність.
Хто робив пропозицію Мірчі Луческу
- Спершу найбільше чуток було про бухарестське Динамо.
- Після чого йому конкуренцію склав турецький Бешикташ. "Чорні орли" пропонували румуну контракт до кінця цього сезону-2023/2024 з можливістю майбутньої пролонгації. Але Мірча відмовив. Турки не хотіли опускати рук і були готові зробити нову пропозицію "Містеру".
- Так само він вчинив із французьким Ліоном.
- Також були розмови про збірну Румунії.