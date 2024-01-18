Але є одна умова: Луческу зізнався, коли повернеться до тренерської діяльності

Колишній наставник українських грандів Шахтаря та Динамо Мірча Луческу поки що не збирається повертатись до тренерської роботи. "Містер" відхиляє одну пропозицію за іншою.

Мірчею Луческу цікавляться, як клуби із рідної Румунії, так і з інших країн. У ЗМІ називали французький Ліон, турецький Бешикташ, бухарестське Динамо. Однак жоден із них не отримав "добро" від "Містера".

До теми Не готовий тренувати навіть у своїй країні, – Луческу зізнався, чому відмовив титулованим клубам

Назвав термін повернення до тренерської роботи

Румунський тренер вже навіть розповів, чому відмовляється очолити команду по середині сезону. Тепер Луческу все-таки заговорив про відновлення тренерської кар'єри та навіть назвав термін камбек у тренерське крісло.

Я відхилив пропозицію від турецького Бешикташа, але в червні 2024 року, ймовірно, якщо мій стан здоров'я буде задовільним, ви знову побачите мене на тренерській лавці,

– сказав Луческу.

У Луческу були проблеми зі здоров'ям. Зокрема, йому робили операцію по зміні суглоба, який приносив біль у життя іменитого тренера. Тоді "Містера" змінював у Динамо Київ клубна легенда Олександр Шовковський, який очолив клуб після відходу Мірчі.

Нагадаємо, що із жовтня 2023-го Луческу перебуває без роботи. Мірча покинув київське Динамо після поразки в українському Класичному від свого колишнього клубу – донецького Шахтаря. Мірча поїхав із України, де здобув справжню популярність.

Хто робив пропозицію Мірчі Луческу