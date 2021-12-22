Луческу розповів, хто замінить Миколенка в Динамо після його переходу в Евертон
Джерело:Gazeta Sporturilor
Вже незабаром Віталій Миколенко покине Динамо. Головний тренер Мірча Луческу радий переходу футболіста у топовий чемпіонат.
Луческу: У нас молода команда
Мірча Луческу прокоментував перехід Віталія Миколенка в Евертон. Румунський спеціаліст Динамо розповів, хто може замінити талановитого гравця на фланзі оборони.
Цікаво Миколенко міг опинитися у Ліверпулі або Манчестер Юнайтед
Позицію Миколенка посяде молодий футболіст віком 18 або 19 років. Здається, що "Містер" хоче залучити до головної команди когось із юнацького складу.
Я радий, що молодий гравець нашої команди переходить до Евертона. А місце Миколенка посяде 18 – 19-річний гравець. І майже вся наша оборона складається із 19 – 20-річних футболістів. У нас молода команда, і з таким молодим колективом працювати складніше, ніж з досвідченим,
– сказав Луческу.
У Динамо U-19 на позиції захисників грає шість гравців: Артем Бенедюк, Максим Дячук, Антон Боль, Арсеній Філатов, Василь Танчак та Костянтин Вівчаренко.
Якраз останній має найкращий шанс зайняти місце Миколенка. Вівчаренко ще у 2020-му році залучався до головної команди. Тоді Динамо грало ще під керівництвом Олексія Михайличенка. Відзначимо, що до сезону-2020/2021 Костянтин готувався в обоймі першої команди "біло-синіх".
Що відомо про перехід Миколенка
- Вперше інформація про перехід Миколенко в АПЛ з'явилася 14 грудня. 22-річний захисник усю свою кар'єру віддав Динамо. Тепер на Миколенка чекатиме новий чемпіонат та команда. Новим клубом стане англійський Евертон.
- Раніше повідомлялось, що футболіст підпише 5-річну угоду з "ірисками", пройшов медогляд, а його трансфер вже завершений.
- Англійський клуб заплатить киянам за захисника збірної України близько 21 – 23 мільйонів євро.
- Головний тренер Динамо Мірча Луческу вже підтвердив, що "біло-сині" продають одного зі своїх футболістів. Але він не назвав прізвище гравця.
- Не лише Евертон проявляв зацікавленість до Миколенка. Ліверпуль та Манчестер Юнайтед стежили за динамівцем у попередні роки.