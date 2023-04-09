Київське Динамо у матчі 20-го туру УПЛ здобуло другу поспіль перемогу з рахунком 2:0. На тренерському містку столичної команди залишається Мірча Луческу, який має нові проблеми зі здоров'ям через тривалі подорожі автобусом.

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Луческу не планує залишати футбол

Під час спілкування з румунськими ЗМІ Луческу повідомив, що у нього розвинувся коксартроз – це прогресуюче зношування та руйнування хрящової тканини кульшового суглоба. У результаті захворювання Луческу відчуває сильний біль під час руху.

"У період, коли ми грали в єврокубках, ми постійно пересувалися автобусом – по 10 годин за раз. При цьому я працював по 7-8 годин на добу. В результаті, у мене розвинувся коксартроз.

Поки я можу, я продовжуватиму працювати. В іншому випадку мені доведеться лягти на операцію, вийти на пенсію. Було б чудово, якби мені вдалося провести цю операцію, але лишитися з командою. У будь-якому випадку у мене поки немає думок покинути футбол", – розповів Луческу.

Фанат тренерської професії