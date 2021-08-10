Луческу переніс операцію: коли тренер повернеться до роботи з Динамо

Київське Динамо працює під керівництвом помічників Мірчі Луческу. Румунський спеціаліст повертається до роботи після хірургічного втручання.

Повернення Луческу

Румунський спеціаліст нарешті безпосередньо приєднається до тренувального процесу команди. Динамо 10 серпня будуть тренуватись під керівництвом Мірчі Луческу.

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Про це повідомив спортивний журналіст Ігор Циганик. Він дав відповідь на чисельні запитання уболівальників.

Мене в "Циганик Лайф" питали, коли повернеться до роботи з командою Луческу! Наскільки мені відомо вже 10 серпня головний тренер проводитиме на базі тренування команди!,

– написав журналіст.

Наставник через операцію пропустив і наступний матч команди проти Зорі, у якому динамівці переграли суперника з рахунком 1:2. Румунський тренер зможе керувати командою у перенесеному поєдинку 1-го туру проти Минаю. Гра відбудеться 11 липня о 19:30.

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