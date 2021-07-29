Мірчі Луческу – 76: що відомо про тренера, який привів Динамо і Шахтар до "золотого дубля"

Румунському тренеру Мірчі Луческу 29 липня виповнюється 76 років. Другий рік поспіль румунський спеціаліст святкує свій день народження як тренер київського Динамо. Коротку біографію іменинника читайте на Спорт 24.

Коротка біографія Мірча Луческу

Мірча Луческу народився у Бухаресті (Румунія) 29 липня 1945 року. Закінчив спортивну школу №2. Також румун має диплом Академії економічних наук.

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Його син Разван Луческу в минулому був голкіпером, а після закінчення кар'єри пішов за стопами батька та став тренером. Луческу – третій найтитулованіший тренер в історії світового футболу. Кавалер ордена Зірки Румунії.

Кар'єра гравця

Після закінчення спортивної школи, перейшов до одного з грандів румунського футболу – Динамо Бухарест. У найвищому дивізіоні 18-річний нападник дебютував у червні 1964 року у матчі проти Рапіду. Після цього була оренда в клуб Штіїнца на два сезони.

У сезоні 1968/69 забив 8 голів та провів на полі 28 ігор у чемпіонаті й добився звання найкращого гравця Румунії-1969. Ставши основним нападником у збірній Румунії, Луческу зіграв на чемпіонаті світу 1970 року, який відбувався у Мексиці.

Свою ігрову кар'єру Луческу закінчував у клубі Корвінул (Хунедоара). Символічну прощальну гру за бухарестське Динамо провів 16 травня 1990 року.

Тренерська діяльність

Першим клубом у тренерській кар'єрі фахівця став той же Корвінул, де він працював тренером-гравцем.

Середняк румунського футболу вилетів з найвищої ліги у сезоні 1979/80, а наступного сезону Луческу зумів повернув хунедоарців до Ліги А. Наступні два сезони були успішними для клубу під керівництвом румуна. Команда посіла 6 та 3 місця відповідно.

У 1981 році Луческу очолив збірну Румунії. Після тренерського періоду в румунському Динамо спеціаліст попрямував до Італії. Там він тренував ряд італійських клубів: Пізу, Брешію та Реджину. У сезоні 1998/99 Луческу кілька місяців був наставником міланського Інтера. Далі працював тренером Рапіду.

Найкращу репутацію Мірча Луческу здобув у Туреччині, де пропрацював чотири роки й зумів двічі стати чемпіоном країни — з Галатасараєм та Бешикташем. З першими румун ввійшов до 1/4 Ліги чемпіонів та здобув Суперкубок Європи.

Луческу у Шахтарі

18 травня 2004 року Луческу став головним тренером Шахтаря. Відтоді команда за 8 років здобув 8 чемпіонств, 6 Кубків України.

У сезоні 2008/09 Шахтар феєрив на європейській арені, перемігши у фіналі Кубка УЄФА німецький Вердер. Це перший єврокубковий трофей в історії клубу.



Мірча Луческу / Фото footboom.com

Свого часу Мірча Луческу був одним із кандидатів на пост головного тренера збірної України в лютому 2010 року. Кандидатуру румунського тренера підтримував, зокрема, президент ФФУ Григорій Суркіс.

2011 року видав у Донецьку автобіографічну книгу "Мирча Луческу. Моя шахтерская история".

21 травня 2016 року після перемоги у фінальному матчі за Кубок України покинув Шахтар.

Діяльність після України

Загалом на чолі Шахтаря здобув 22 титули та провів 573 офіційні поєдинки як тренер. Луческу – найтитулованіший тренер в історії чемпіонату України, заслужений тренер України, повний кавалер ордена "За заслуги".

Наприкінці травня 2016 року очолив Зеніт (Санкт-Петербург). Вже через рік його контракт із клубом було розірвано через незадовільні результати команди.

Після цього він очолив збірну Туреччини, яка грала проти України у відборі на чемпіонат світу 2018 року.

У лютому 2019 року контракт з ним теж було розірвано і Луческу залишився без роботи.

Прихід у Динамо та швидка відставка

23 липня 2020 року київське Динамо офіційно повідомило, що новим наставником клубу призначено Мірчу Луческу.

Таке призначення викликало шквал критики. Фанати Динамо пригадали усі образливі слова, які він говорив про столичний клуб. Інші не могли зрозуміти, як після 12 років у Шахтарі він зміг очолити запеклого суперника "гірників".

Згодом виявилося, що Луческу двічі після своєї відставки у 2016 році намагався повернутися у Шахтар, але отримував відмову.

Через чотири дні після призначення, 27 липня, румунські ЗМІ написали, що Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера Динамо. Президент Динамо Ігор Суркіс відставку не прийняв.

Золотий дубль на чолі Динамо

Уже в першому сезоні на чолі киян Луческу зміг виграти все на внутрішній арені. Тренер розпочав із перемоги над Шахтарем у Суперкубку України (3:1).

Далі румунський фахівець вперше з 2016 року вивів Динамо у груповий етап Ліги чемпіонів.

Киян з Луческу виграли чемпіонат України вперше з часів Сергія Реброва та здобути Кубок України. Новий сезон Динамо розпочне з Луческу відразу на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Луческу став першим тренером, який вигравав чемпіонат України з двома різними клубами. Також румун перший фахівець, який приводив до "золотого дублю" Шахтар і Динамо.



Фото ФК Динамо