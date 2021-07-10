Майбутнє Кулач у підвішеному стані

Чемпіон УПЛ у суботу, 10 липня, взяло курс у Швейцарію, де проведе другі тренувальні збори у підготовці до нового сезону. Із командою полетів нападник Владислав Кулач – найкращий бомбардир УПЛ сезону-2020/2021.

Цікаво дізнатись Динамо не зіграє у першому турі УПЛ: причина

Головний наставник Динамо Мірча Луческу ще на усі 100% не визначився із майбутнім форварда. Тому румун взяв колишнього футболіста Ворскли на другі збори. "Містер" продовжить перегляд Кулача у Швейцарії.

Минулий сезон Кулач провів у полтавській Ворсклі. За сезон футболіст зіграв 22 матчі в усіх турнірах, у яких наколотив 17 голів. 15 із них були у чемпіонаті. Така статистика дозволила Владиславу стати найкращим бомбардиром УПЛ. Також у його пасиві 5 жовтих карток.

Якщо кияни таки підпишуть Кулача, то цей трансфер стане третім у цьому міжсезонні. 9 липня чемпіон УПЛ підписав гравця Колоса Дениса Антюха і уклала орендну угоду з Іллею Шкуріним із московського ЦСКА.

Суперники Динамо у Швейцарії