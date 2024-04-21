Динамо – Полісся 3:0

Голи: Ванат, 32, Шапаренко, 52, Буяльський, 77

Вилучення: Кравець, 63 (П)

У першому колі амбітний дебютант УПЛ сенсаційно переміг одного з грандів українського футболу з рахунком 3:2. Для динамівців справою честі було обіграти житомирську команду у матчі-відповіді, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога динамівців

Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського викликав великий інтерес у футбольних фахівців. На матч завітали головний тренер збірної України Сергій Ребров та екснаставник столичного клубу Мірча Луческу.

Кияни з перших хвилин захопили ініціативу та більше контролювали м'яч. На 32-й хвилині матчу "біло-сині" провели стрімку контратаку. Ярмоленко вивів Ваната на побачення з Кудриком, що призвело до взяття воріт. Цей гол став 12-м для форварда Динамо в нинішньому чемпіонаті.

На початку другого тайму господарі збільшили перевагу. На ударній позиції опинився Шапаренко, який красивим ударом пробив у дальню дев'ятку.

Через кілька хвилин "вовки" залишилися в меншості. Арбітр показав другу жовту картку захиснику Полісся Кравцю за грубу гру проти Буяльського.

Остаточну крапку в матчі поставив Буяльський. Активний пресинг динамівців на чужій половині поля завершився голом капітана. 3:0 – команда Шовковського взяла повноцінний реванш за поразку в першому колі.

Динамо і Полісся в турнірній таблиці

Динамівці не знають гіркоти поразок вже у 14 матчах чемпіонату. В турнірній таблиці команда Шовковського на одне очко відстає від "гірників". Однак Шахтар зіграв на одну гру менше.

Полісся після двох перемог зазнало поразки. Житомирська команда веде боротьбу за єврокубки. Після 25-ти зіграних матчів "вовки" займають шосте місце.

Відеоогляд матчу Динамо – Полісся