Повєткін облажався ще виходячи на бій з Уайтом, – промоутер

Промоутер Лу Дібелла розкритикував фізичний стан російського боксера Олександра Повєткіна (36-3-1, 25 КО) в бою з Ділліаном Уайтом (28-2, 19 КО).
Спортивний журналіст Адам Абрамович на своїй сторінці в твітері навів слова фахівця про те, що в цей раз Повєткіну не вдалося тримати удари суперника, хоча це вміння неодноразово допомагало йому в попередніх боях.
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"Уайт переміг зупинкою в четвертому раунді. Сьогодні Повєткін не зміг добре тримати удари", – сказав Абрамович.
Промоутер відповів наступним чином:
Повєткін, схоже, облажався ще виходячи на ринг в бою з Уайтом. Чи не так? Ще під час виходу у нього закінчився бензин.
Що відомо про поразку Повєткіна
- 27 березня відбувся бій-реванш між Ділліаном Уайтом та Олександром Повєткіним. Британець переміг нокаутом в четвертому раунді.
- Це був бій-реванш за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC у важкій вазі. Тоді Уайт двічі відправляв суперника в нокдаун, але у п'ятому раунді росіянин зумів завдати потужний удар, після якого Уайт опинився в нокауті.
- Цього разу Уайт вирішив не допускати такої помилки. І вже з перших секунд бою кинувся на Повєткіна, який чимало пропускав. Закінчилося все тим, що у четвертому раунді Уайт просто завдавав удари без жодного спротиву.
- Повєткін падав на канати, та і вони не допомогли – він опинився на канвасі. Арбітр почав відраховувати, але потреби в цьому вже не було – з кута росіянина на ринг полетів білий рушник.