Неправдиві свідчення суду: нещодавньому переможцю "Золотого м'яча" загрожує 5 років в'язниці

Лука Модріч потрапив у досить скандальну ситуацію. Хорватському футболісту загрожує жорстке покарання у вигляді позбавлення волі.

Лука Модріч опинився у серйозній халепі через трансферні справи свого колишнього колективу. Разом із лідером Реала у скандалі замішаний і інший хорватський футболіст.

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Нахабство вилізло боком

В Хорватії відбувається справжнє правосуддя, оскільки там проходить судовий процес над колишнім очільником загребського Динамо Здравко Мамічем. Ексбоса "синіх" звинувачують в ухиленні від сплати податків і незаконному привласненню грошей столичного клубу. У справі замішані також два хорватських футболісти, а саме Лука Модріч та Деян Ловрен, які уже встигли двічі дати свідчення суду щодо скандальної справи. Хорватських виконавців звинувачують у неправдивих свідченнях суду, оскільки під час трансферів Модріча в Тоттенхем (у 2008-му році) та Ловрена у Ліон (у 2010-му році) сталося шахрайство.

Лідер Реала вирішив повести себе досить нахабно, оскільки, за версією прокуратури, намагався ввести слідство в оману. Модріч заявляв, що підписував додатки до контракту щоразу, коли його продовжував. Та от, як вияснилось, він зробив це лише раз, а саме коли покидав Динамо. Додатки до контрактів регулювали питання трансферної винагороди. Відповідно до Кримінального кодексу Хорватії, "кримінальний злочин, пов'язаний із наданням неправдивих свідчень", карається позбавленням волі на термін від шести місяців до п'яти років, а таким чином володар "Золотого м'яча" на довгий час може забути про футбол та волю.

Початок кар'єри Модріча