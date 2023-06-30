Лука Модрич оказался в серьезной беде из-за трансферных дел своего бывшего коллектива. Вместе с лидером Реала в скандале замешан и другой хорватский футболист.

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Наглость вылезла боком

В Хорватии проходит настоящее правосудие, поскольку там проходит судебный процесс над бывшим главой загребского Динамо Здравко Мамичем. Эксбосс "синих" обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконном присвоении денег столичному клубу. В деле замешаны также два хорватских футболиста, а именно Лука Модрич и Деян Ловрен, которые уже успели дважды дать показания суду по скандальному делу. Хорватских исполнителей обвиняют в ложных показаниях суда, поскольку во время трансферов Модрича в Тоттенхэм (в 2008 году) и Ловрена в Лион (в 2010 году) произошло мошенничество.

Лидер Реала решил вести себя достаточно нагло, поскольку, по версии прокуратуры, пытался ввести следствие в заблуждение. Модрич заявлял, что подписывал приложения к контракту всякий раз, когда его продолжал. Но вот, как выяснилось, он сделал это только раз, когда покидал Динамо. Приложения к контрактам регулировали вопросы трансферного вознаграждения. Согласно Уголовному кодексу Хорватии, "уголовное преступление, связанное с предоставлением ложных показаний", карается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет, а таким образом обладатель "Золотого мяча" на долгое время может забыть о футболе и свободу.

Начало карьеры Модрича