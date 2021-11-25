Лопес висунув Ломаченку умову, яка дозволить провести реванш

Теофімо Лопес навідріз відмовлявся давати реванш Василю Ломаченку. Тепер американський боксер вже сам заговорив за другий бій, але за однієї умови.

Ультиматум для Ломаченка

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі готовий провести реванш з українцем. Однак висунув одну умова, якщо Василь Ломаченко прийме її, то зможе вдруге вийти на ринг проти Теофімо Лопеса.

Варте уваги Ломаченко несподівано увійшов у топ-3 найкращих боксерів на думку Лопеса

Реванш відбудеться лише у тому випадку, якщо боксер із України змінить вагову категорію.

Якщо реванш з Ломаченком відбудеться, то лише у вазі 140 фунтів. Тільки так. Мені вже складно триматися у вазі 135, я готовий піти вище. Хочуть реванш – нехай переходять у 140 фунтів,

– заявив Лопес.

Лопес додав, що усі боксери, які захочуть вийти проти нього на ринг, мусять спершу піднятись у цю вагову категорію. Цікаво, що на це відповість Ломаченко, який не збирався змінювати вагу.

Ломаченко – Лопес: що відомо про протистояння