Лопес вирішив втекти від Ломаченка та Камбососа: боксер змінить вагову категорію
29 листопада 2021 , 12:46Читать новость на русском
Джерело:твітер Майкла Бенсона
Американський боксер Теофімо Лопес вирішив не проводити реванш з Джорджем Камбососом чи Василем Ломаченком. Колишній абсолютний чемпіон світу змінить вагову категорію.
Лопес хоче бою з Тейлором
Теофімо Лопес-старший, батько боксера, повідомив, що реваншу з Камбососом не буде. Він заявив, що Лопес перейде у напівсередню вагову категорію.
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Теофімо планує повернутися у ринг в лютому 2022 року. Боксер хоче битися з абсолютним чемпіоном світу Джошом Тейлором.
Реваншу не буде. Моя помилка, що так довго тримав сина у легкій вазі. Ми піднімемося у перший напівсередній, проведемо бій у лютому, а потім із Джошом Тейлором. Це нічого не змінює,
– сказав Лопес-старший.
Лопес програв Камбососу
- У ніч з 27 на 28 листопада у США відбувся бій між Лопесом та Камбососом. Американець вперше захищав титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF після перемоги над Василем Ломаченком.
- Бій тривав усі 12 раундів. Боксери побували в обопільних нокдаунах, після чого судді віддали перемогу австралійцю. Для Лопеса це дебютна поразка.
- Реванш між Лопесом та Камбососом не передбачений контрактом. Однак Джордж запросив Лопеса в Австралію, щоб провести там другий бій.
- Цікаво, що Камбосос перед поєдинком з Теофімо обіцяв, що дасть шанс Василю Ломаченку. Українець без успіху добивався реваншу з Лопесом і, схоже, не отримає його через перехід американця в іншу вагу.