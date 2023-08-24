"Смирятися треба і дякувати": Ломаченко опублікував скандальний пост у День незалежності

Боксер вкотре проявив свою антиукраїнську позицію. Василь закликав любити всіх навколо та проігнорував головне свято його Батьківщини.

Український спорт згуртувався навколо допомоги нашій країні у війні з Росією. Втім деякі спортсмени діють в інтересах ворога і проявляють відверту непатріотичну позицію, пише 24 канал.

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Одним із найбільш яскравих прикладів є боксер Василь Ломаченко. Спортсмен закрив свою інстаграм-сторінку для громадян своєї країни і публікує там антиукраїнські релігійні пости.

У День незалежності України на десятий рік війни Василь вирішив не вітати країну зі святом, а викласти черговий релігійний пост. Натомість Ломаченко опублікував відео зі словами російського ієросхимонаха Михайла про необхідність любити усіх.

Прояв любові до ближнього може врятувати великого грішника. Любов покриває все. Смирятися треба і за все дякувати. Терпляче несення скорбот, чиста молитва і часте причастя допомагає здобути внутрішній мир,

– йдеться у ролику.

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Очікувано цей пост викликав фурор у прихильників рашизму з Росії. Василя почали хвалити за ці слова, казати "Росія з тобою" та називати його "єдиним захисником істинної віри в хаосі мракобісся".

Не дивно, що проросійському Ломаченку приємніше читати такі коментарі, тому для українців і заблокований доступ. Нещодавно ж Василь проігнорував акт тероризму від росіян в Чернігові, натомість опублікувавши цитату чергового російського архімандрита.