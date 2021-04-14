Нова легенда: Ломаченко "зарубився" з Усиком без рингу та рукавиць – відео

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик вирішили з'ясувати, хто з них сильніший боєць. Однак зробили це цікавим чином в онлайн режимі.

Віртуальний бій Усика та Ломаченка

Куми та одні з найкращих українських боксерів Василь Ломаченко та Олександр Усик вирішили з'ясувати, хто з них краще проявить себе у комп'ютерній грі Tekken 6. Бійці назвали це протистоянням поза усіма ваговими категоріями.

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Ломаченко опублікував ролик, де видно запал боксерів, які борються один проти одного у віртуальному світі. Боксери спробували свої сили у популярному симуляторі в жанрі файтинга. Поєдинок боксерів завершився перемогою Ломаченка.

Що таке файтинг Це жанр відеоігор, основою яких є поєдинки з рукопашного бою між суперниками у межах певної арени, за межі якої не можливо вийти. Один з найвідоміших файтингів протягом довгих років залишається Mortal Kombat.

Василь декілька разів викрикував, що Олександр не потрапив у нього жодного разу. Видно, як зосереджено Усик віддається віртуальному бою. А після звитяги колишній чемпіон світу у легкій вазі жартівливо назвав себе новою легендою.

Нова легенда. Ось ти і попався! З'ясовуємо з Олександром Усиком, хто крутіший незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок,

– підписав відео Ломаченко.

Відео заруби між Усиком та Ломаченком