Нова легенда: Ломаченко "зарубився" з Усиком без рингу та рукавиць – відео

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик вирішили з'ясувати, хто з них сильніший боєць. Однак зробили це цікавим чином в онлайн режимі.
Віртуальний бій Усика та Ломаченка
Куми та одні з найкращих українських боксерів Василь Ломаченко та Олександр Усик вирішили з'ясувати, хто з них краще проявить себе у комп'ютерній грі Tekken 6. Бійці назвали це протистоянням поза усіма ваговими категоріями.
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Ломаченко опублікував ролик, де видно запал боксерів, які борються один проти одного у віртуальному світі. Боксери спробували свої сили у популярному симуляторі в жанрі файтинга. Поєдинок боксерів завершився перемогою Ломаченка.
Що таке файтингЦе жанр відеоігор, основою яких є поєдинки з рукопашного бою між суперниками у межах певної арени, за межі якої не можливо вийти. Один з найвідоміших файтингів протягом довгих років залишається Mortal Kombat.
Василь декілька разів викрикував, що Олександр не потрапив у нього жодного разу. Видно, як зосереджено Усик віддається віртуальному бою. А після звитяги колишній чемпіон світу у легкій вазі жартівливо назвав себе новою легендою.
Нова легенда. Ось ти і попався! З'ясовуємо з Олександром Усиком, хто крутіший незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок,
– підписав відео Ломаченко.
Відео заруби між Усиком та Ломаченком
- У своїх останніх реальних поєдинках боксери святкували кардинально протилежні емоції. У жовтні 2020 року Ломаченко у 12-раундовому поєдинку програв Теофімо Лопесу та втратив можливість називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Усик в останній день жовтня 2020 року здобув свою 18 перемогу поспіль на професійному ринзі. Цього разу його "жертвою" став британець Дерек Чісора.