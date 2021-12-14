Ломаченко запостив відео висловлювання російського музиканта, який радів окупації Криму

14 грудня 2021 , 16:57
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інстаграм Василя Ломаченка

Не встиг вщухнути скандал пов'язаний з прапором Василя Ломаченка, як український боксер знову потрапив в епіцентр обговорення. Цього разу він поширив у мережі ролик Московської патріархії.

Черговий скандал для Ломаченка

Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі фрагмент передачі телеканалу "Спас", що належить Московській патріархії. На архівному відео російський рок-музикант та поет Петро Мамонов прочитав свій вірш. 

До речі Зрада скасовується: Ломаченко спантеличив фанатів прапором після перемоги над Коммі

Річ у тім, що у 2020-му Мамонову було заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки за порушення порядку в'їзду до анексованого Росією Криму.

У 2017 році його внесли до бази "Миротворець" через візити до півострова та заперечення російської агресії щодо України. У квітні 2014 року на питання про анексію Криму він відповів, що Росія "вирвала, і справа вірна".

До слова. Серце Мамонова перестало битись у липні 2021 року.

Відео фрагменту

Відсвяткував перемогу з прапором рідного міста

  • Василь Ломаченко переміг ганського боксера Річарда Коммі та став володарем титулу WBO Inter-Continental.
  • Українець міг здобути дострокову перемогу та нокаутувати ганця. Проте Василь не став добивати суперника, оскільки йому було його шкода.
  • Після перемоги Ломаченко з'явився у ринзі з прапором, проте не звичним для останніх боїв синьо-жовтим. Стяг, яким закутався українець нагадував прапор Іспанії.
  • Виявилося, що Василь святкував перемогу з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині.
  • Такий вчинок викликав неоднозначну реакцію вболівальників. 
  • Володимир Кличко був одним із перших, хто негативно відреагував на цю ситуацію.
  • А от інший український боксер Іван Редкач став на сторону Ломаченка.
Автор: Дарина Жданович