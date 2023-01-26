Московські попи довели до ручки: сторінка Ломаченка в Instagram недоступна на території України
Василю Ломаченко навіть не довелось публікувати нове провокативне відео, як зашквар сам з'явився. Українці не можуть стежити за сторінкою боксера в інстаграмі.
Вже не перший рік український боксер відзначається своїми скандальними заявами та публікаціями у соціальних мережах. Після чого на Василя Ломаченка полилась ціла гора хейту від українців та його прихильників. Ломаченко вже навіть потрапив в об'єктив СБУ, пише 24 канал.
Читайте також Ломаченко заплутався: український проспект висловився про ексчемпіона світу
Закрив доступ для жителів України
Щоб зменшити хейт боксер зробив свою сторінку в інстаграмі недоступною для українців. Можливо, це якась атака, але мало у це віриться. Сталось це доволі недавно, адже декілька днів тому можна було спокійно перейти на сторінку Ломаченка в інстаграмі.
На жаль, ця сторінка недоступна. Посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджене, або сторінку видалено,
– йдеться при переході на сторінку Ломаченка.
Спершу можна подумати, що на сторінку боксера просто масово поскаржились. Тому інстаграм автоматично заблокував його акаунт.
Все б нічого, якби на його сторінку в інстаграмі не можна було б перейти через сервіс VPN. Із ним можна спокійно побачити усі його пости, кількість підписників та збережені сторіс га сторінці боксера. Тобто у Польщі, Німеччині, Великій Британії та будь-де, окрім України, можна далі стежити за новими зашкварами боксера.
Нагадаємо, що сторінка Ломаченка є найпопулярнішою серед українських спортсменів. За життям Василя стежать 2,1 мільйона підписників.
Ломаченко заблокував інстаграм для українців / Колаж 24 каналу
Українці не можуть перейти на сторінку Ломаченка / Скриншот із інстаграму
Ломаченко продовжує запалювати на тему релігії
- Василь виклав два скандальні відео зі звернення митрополита УПЦ МП Лонгіна. Після чого потрапив в об'єктив СБУ.
- До цього Ломаченко опублікував у себе в інстаграмі фото, де випікає проскури – маленького літургійного хліба. Все б нічого, якби Василь у місцю розташування не позначив Києво-Печерську лавру, яка 1 грудня стала державною власністю після обшуків.
- Ще раніше український боксер викладав дві частини інтерв'ю зі скандальним Митрополитом Лукою.
- 13 грудня боксер із України опублікував у своєму інстаграмі провокативне фото з Митрополитом Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввели санкції. Ломаченко – чудовий боксер, але з головою у нього не дуже в порядку.