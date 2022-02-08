Ломаченко вирвався вперед у боротьбі за бій з Камбососом: у Хейні виникла серйозна проблема
Джерело:твітер Дена Рафаеля
Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко наблизився до бою проти Джорджа Камбососа. Причина в тому, що в Девіна Хейні, який також претендує на бій з Камбососом, виникли проблеми.
Транслятор не зацікавлений у бою Хейні
Журналіст Ден Рафаель у своєму твітері повідомив, що платформа DAZN, яка транслює бої, не зацікавлена у проведенні поєдинку Камбосос – Хейні.
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За його інформацією, на бій проти Камбососа, окрім Ломаченка, претендує американець Раян Гарсія.
Поєдинок Камбососа з Ломою обговорюється, як і з Гарсією. Обидві угоди в роботі. DAZN не зацікавлений в організації бою з Хейні,
– написав Рафаель.
Він додав, що бій Ломаченка проти австралійця може показати платформа ESPN, з якою співпрацює промоутерська компанія Top Rank. Саме Top Rank представляє українця.
Водночас, якщо у ринг вийде Гарсія – поєдинок транслюватиме DAZN. З цією платформою співпрацює Matchroom Boxing Едді Хірна. Компанія представляє Хейні та Гарсію.
Ломаченко може зустрітися з Камбососом
- Джордж Камбосос восени 2021 року став володарем титулів WBC Franchise, WBA Super, IBF і WBO у легкій вазі. Він сенсаційно переміг Теофімо Лопеса.
- Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що бій Хейні проти Камбосос не можуть організувати через фінансові проблеми.
- Водночас Ломаченко готовий піти на поступки, щоб отримати шанс завоювати титули. За попередньою інформацією, Ломаченко ближчий до поєдинку, аніж Хейні.
- Камбосос вже звернувся до Ломаченка, щоб Top Rank зробила гідну пропозицію на бій. Егіс Клімас, менеджер українця, заявив, що промоутери Ломаченка вже зробили пропозицію Камбососу.