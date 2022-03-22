Ломаченко відмовився від бою з Камбососом заради захисту України

Один із найкращих боксерів України та світу Василь Ломаченко розставив пріоритети у своєму житті. Спортсмен поставив інтереси України вище, ніж особисті.

Воля України важливіша за титули

За інформацією журналіста ESPN Майка Коппінджера, колишній чемпіон світу у легкій вазі найближчим часом не проведе бій проти Джордж Камбососа. Василь Ломаченко не готовий покидати рідну Україну, у якій відбувається війна проти Росії.

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Ломаченко відмовився від бою проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Василь не захотів повертати втрачені титули, коли у його країні відбувається війна.

Швидше за все, що наступним суперником австралійця стане Девін Хейні.

За словами глави промоутерської компанії Top Rank Боба Арума, Ломаченко та Олександр Усик отримали дозвіл на виїзд із країни під час військових дій. Нагадаємо, що виїзд чоловікам віком із 18 до 60 років за межі України заборонений.

Все про можливий бій Ломаченко – Камбосос