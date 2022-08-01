Ломаченко сумлінно несе службу в лавах ЗСУ, – Шатернікова стала на захист боксера
Джерело:фейсбук Аліні Шатернікової
Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова стала на захист Василя Ломаченка. Вона заявила, що боксер несе службу в лавах ЗСУ.
Шатернікова: Василь Ломаченко – військовослужбовець ЗСУ
Політики та спортсмени неодноразово висловлювалися щодо позиції Василя Ломаченка. Річ у тім, що боксер не висловлювався публічно про російсько-українську війну.
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Проте Аліна Шатернікова вважає, що такі звинувачення є марними.Вона заявила, що боксер служить у лавах ЗСЦ.
"На всі інформаційні недолугі закиди та нездорові фантазії щодо легенди світового боксу та спорту в цілому, українця, яким захоплюється весь світ, Василя Ломаченка, повідомляю без емоцій та маючи достовірні дані та факти:
Василь Ломаченко – військовослужбовець Збройних сил України, з початку повномасштабної війни весь цей час старанно виконує накази свого командира, та, як це було завжди, служить українському народові та Україні", – запевнила Шатернікова.
Вона запевнила, що знає в якій саме частині служить Ломаченко, але зі зрозумілих причин не буде цього розголошувати.
Які війська, номер військової частини тощо – я особисто маю всю інформацію, але давати її не на часі та, відповідно, зовсім недоречно зараз,
– додала віцепрезидентка Ліги професійного боксу.
Критика на адресу Ломаченка
- Нещодавно колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко наголосив, що йому не зрозуміла позиція Василя Ломаченка, оскільки він продовжує мовчати про війну в рідній країні.
- Також Ломаченка розкритикував політтехнолог Володимир Петров, він заявив, що боксер чекає на окупантів та ненавидить ЗСУ.