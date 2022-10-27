За два дні до бою, 27 жовтня, Ломаченко та Ортіс провели пресконференцію. А після цього суперники провели першу дуель поглядів.

Варте уваги Ломаченко претендує на чемпіонський пояс: чи зможе боксер перемогти Ортіса на шляху до цього

Дуель поглядів Ломаченко – Ортіс відбулася без ексцесів. Обоє боксерів провели її мовчки, без зайвих рухів. На обличчі Ломаченка була незначна усмішка. Натомість Ортіс був в темних сонцезахисних окулярах, тож його очей за ними не було видно. І він теж усміхався в цей час.

Відео дуель поглядів Ломаченко – Ортіс

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня в Нью-Йорку. В Українці це буде ранок 30 жовтня. Боксери вийдуть в ринг не швидше, аніж 05:00 за київським часом.

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Це буде рейтинговий бій. На кону не буде жодного чемпіонського поясу. Але у випадку перемоги Ломаченка, він може претендувати на чемпіонський бій проти Девіна Хейні.