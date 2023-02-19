"Питання не в мені чи в Хейні": Ломаченко пояснив, чому затягується анонс битви за абсолют

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категорії Василь Ломаченко прибув до США, де розпочав підготовку до поєдинку з Девіном Хейні. Довгоочікуваний бій повинен відбутися у травні.

Український боксер Василь Ломаченко сподівається з другої спроби завоювати усі чемпіонські пояси легкого дивізіону. Суперником Хай-тека буде непереможений американець Девін Хейні.

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Ломаченко: Сподіваюся бій відбудеться 20 травня

Раніше повідомлялося, що дата мегафайту вже погоджена, проте офіційне оголошення затримується. Втім, Ломаченко сподівається підписати контракт найближчим часом. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Fight Hub TV.

Я повернувся в США кілька тижнів тому, ми почали готуватися. Сподіваюся, що поєдинок з Хейні відбудеться 20 травня, як раніше вже оголошували. Поки ми не підписали контракт, але працюємо над дрібними деталями. Я думаю, що поєдинок відбудеться. Я на це сподіваюся,

– сказав Ломаченко.

Також дворазовий олімпійський чемпіон розповів, чому затягується офіційний анонс бою.

Я вважаю, що ми не маємо проблем. Тож ми маємо підписати контракт і побитися. Наразі наші команди працюють над незначними деталями, от і все. Питання не в мені чи в Хейні. Справа у промоутері та телебаченні,

– розповів Ломаченко.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Ломаченко повернувся на боксерський ринг після майже річної паузи. У непростому поєдинку Василь переміг Джамейна Ортіса, що дозволило йому претендувати на бій проти абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні.