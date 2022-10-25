"У мене знову є шанс стати чемпіоном": Ломаченко назвав умову для бою з Хейні

Українській боксер Василь Ломаченко сподівається, що його наступним суперником стане абсолютний чемпіон світу Девін Хейні. Але спершу потрібно перемогти Ортіса.

Василь Ломаченко вважає, що бій проти Джемейна Ортіса стане проміжним на шляху до його мрії – зібрати всі чемпіонські титули у легкому дивізіоні. Якщо українець отримає шанс вийти на ринг проти Хейні, він скористається ним на всі сто.

до теми Ломаченко претендує на чемпіонський пояс: чи зможе боксер перемогти Ортіса на шляху до цього

"У мене висока мотивація. Мотивація навіть вища, ніж перед боєм із Лопесом. Я вірю, що якщо мені дадуть ще один шанс, то я ним скористаюся. У мене знову є шанс стати чемпіоном, але на цьому шляху 29 жовтня стоятиме Джемейн Ортіс.

Якщо я перемагаю, то, можливо, вдасться підписати контракт із Девіном Хейні на бій за всі пояси. Я вірю, що цей поєдинок мені вдасться виграти, — сказав Ломаченко.

Зазначимо, що перший шанс стати абсолютом у легкій вазі Ломаченко втратив у 2020 році. Тоді український боксер програв Теофімо Лопесу чемпіонські пояси WBC, WBO та WBA. Титул чемпіона за версією IBF був у Теофімо Лопеса, який у підсумку і став абсолютним чемпіоном.

Нагадаємо, бій Василя Ломаченка з Джемейном Ортісом відбудеться у ніч з 29 на 30 жовтня у Нью-Йорку на "Медісон сквер гарден". Вихід українця очікується орієнтовно 30 жовтня о 06:00.