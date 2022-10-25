Василь Ломаченко вважає, що бій проти Джемейна Ортіса стане проміжним на шляху до його мрії – зібрати всі чемпіонські титули у легкому дивізіоні. Якщо українець отримає шанс вийти на ринг проти Хейні, він скористається ним на всі сто.

до теми Ломаченко претендує на чемпіонський пояс: чи зможе боксер перемогти Ортіса на шляху до цього

"У мене висока мотивація. Мотивація навіть вища, ніж перед боєм із Лопесом. Я вірю, що якщо мені дадуть ще один шанс, то я ним скористаюся. У мене знову є шанс стати чемпіоном, але на цьому шляху 29 жовтня стоятиме Джемейн Ортіс.

Якщо я перемагаю, то, можливо, вдасться підписати контракт із Девіном Хейні на бій за всі пояси. Я вірю, що цей поєдинок мені вдасться виграти, — сказав Ломаченко.

Зазначимо, що перший шанс стати абсолютом у легкій вазі Ломаченко втратив у 2020 році. Тоді український боксер програв Теофімо Лопесу чемпіонські пояси WBC, WBO та WBA. Титул чемпіона за версією IBF був у Теофімо Лопеса, який у підсумку і став абсолютним чемпіоном.