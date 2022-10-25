Василий Ломаченко считает, что бой против Джемейна Ортиса станет промежуточным на пути к его мечте – собрать все чемпионские титулы в легком дивизионе. Если украинец получит шанс выйти на ринг против Хейни, он воспользуется им на все сто.

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"У меня высокая мотивация. Мотивация даже выше, чем перед боем с Лопесом. Я верю, что если мне дадут еще один шанс, то я им воспользуюсь. У меня снова есть шанс стать чемпионом, но на этом пути 29 октября будет Джемейн Ортис.

Если я побеждаю, возможно, удастся подписать контракт с Девином Хейни на бой за все пояса. Я верю, что этот поединок мне удастся выиграть, - сказал Ломаченко.

Отметим, что первый шанс стать абсолютом в легком весе Ломаченко упустил в 2020 году. Тогда украинский боксер проиграл Теофимо Лопесу чемпионские пояса WBC, WBO и WBA. Титул чемпиона по версии IBF был у Теофимо Лопеса, который в итоге и стал абсолютным чемпионом.

Напомним, бой Василия Ломаченко с Джемейном Ортисом состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке на "Мэдисон-сквер-гарден". Выход украинца ожидается ориентировочно 30 октября в 06:00.