Ломаченко повинен був взяти український прапор, – чемпіон Америки розкритикував українця

3 січня 2022 , 17:48
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Джерело:

ютуб-канал Два Боковых / Two Sides

Український боксер Олег Довгун, який є чинним чемпіоном Північної Америки прокоментував вихід Василя Ломаченка з прапором рідного міста. Він наголосив, що таким чином спортсмен проявив неповагу до вболівальників.

"Ти або любиш країну, або ні"

Довгун переконаний, що Ломаченко мав взяти на ринг "синьо-жовтий" прапор в бою з ганцем Річардом Коммі. Те, що Василь укутався після перемоги в стяг Білгорода-Дністровського, може неабияк відштовхнути шанувальників, переконаний чемпіон NABA.

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"Я вважаю, що Ломаченко зробив неправильно. Він боксував у "Медісон-сквер-гарден" і більшість глядачів там були українці. Які живуть там і прийшли його підтримати. Вони прийшли з прапорами України. Ломаченко мав взяти український прапор", – наголосив Довгун.

Також він натякнув, що Ломаченко не є патріотом країни.

Але, гадаю, це має бути в серці. Ти або любиш країну, або ні. А країна його підтримувала,
– додав боксер.

За словами Довгуна, Василь втратив популярність серед українських шанувальників боксу. Та додав, що у наступному поєдинку охочих відвівати бій за участі Ломаченка буде все менше.

Відсвяткував перемогу з прапором рідного міста

  • Василь Ломаченко переміг ганського боксера Річарда Коммі та став володарем титулу WBO Inter-Continental.
  • Після перемоги Ломаченко з'явився у ринзі з прапором, проте не звичним для останніх боїв синьо-жовтим. Стяг, яким закутався українець нагадував прапор Іспанії.
  • Виявилося, що Василь святкував перемогу з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині.
  • Такий вчинок викликав неоднозначну реакцію вболівальників.
  • Володимир Кличко був одним із перших, хто негативно відреагував на цю ситуацію.
  • А от інший український боксер Іван Редкач став на сторону Ломаченка.
  • Також за Ломаченка заступився і промоутер Усика.
Автор: Дарина Жданович