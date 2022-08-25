Ще одна спроба: відомо, коли Ломаченко може побитись за звання абсолютного чемпіона світу

Вже у жовтні 2022 року Василь Ломаченко повернеться на ринг після майже річної перерви. Суперником українця буде непереможний Джемейн Ортіс.

Після розігріву з Ортісом

Поєдинок проти непереможного боксера буде розігрівом перед титульним боєм. А от у 2023 році Василь Ломаченко може вдруге спробувати здобути звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Варто прочитати Не побачив жодного удару від українця: Ф'юрі розкритикував Усика у реванші проти Джошуа

Нагадаємо, що у жовтні 2020-го українець поступився Теофімо Лопесу, який став абсолютним чемпіоном світу у цьому дивізіоні. Однак вже перший захист титулів для американця проти Камбососа став провальним.

Вже 15 жовтня в австралійському Мельбурні Джордж Камбосос спробує взяти реванш у Девіна Хейні, який у першому поєдинку відібрав в австралійця звання абсолютного чемпіона світу.

Після чого 29 жовтня на ринг повернеться Ломаченка у бою проти Джемейна Ортіса.

Глава Top Rank Боб Арум прокоментував повернення Ломаченка та його можливий титульний двобій. Цікаво, що у своєму коментарі промоутер вже заявив, що бій буде проти Хейні, хоча йому ще треба спробувати захистити звання абсолютного чемпіона.

Лома повернеться на ринг через один – два тижні після реваншу Хейні – Камбосос. Ми сподіваємося, що він виступить на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, де ми потужно віддамо належне українському народу. Він буде битися з Джемейном Ортісом, добрим і жорстким легковагою. Якщо він досягне успіху в цьому поєдинку, то на початку 2023 року ми влаштуємо величезний бій – Ломаченко спробує повернути свої титули проти Девіна Хейні,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що після 24 лютого Ломаченко повернувся в Україну заради захисту рідного міста. Боксер вступив до територіальної оборони рідного Білгород-Дністровського, а вже згодом був у лавах ЗСУ. Через повномасштабне вторгнення росії у його країну Василь відмовився від титульного бою проти Камбососа, який ще тоді був абсолютним чемпіоном світу.