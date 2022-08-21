Боксер Василь Ломаченко повертається на ринг після довгої перерви. Українець поставив кар'єру на паузу після того, як вступив до лав тероборони Білгород-Дністровського наприкінці лютого.

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Через війну проти рф Ломаченко не зміг вийти на бій з Джорджем Камбососом за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Виїхати з України Василь вирішив лише в серпні, а відновити кар'єру – у жовтні.

Вже стали відомі дата та опонент Ломаченка. На сторінці боксера в інстаграм повідомили про те, що Василь буде битись із Джемейном Ортісом. Поєдинок відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.

Лише після перемоги над Ортісом Василь зможе битися проти Девіна Хейні або Джорджа Камбососа. Саме Хейні боксував із австралійцем у червні замість Ломаченка і переміг його. Їх бій-реванш пройде 15 жовтня.

Хто такий Джемейн Ортіс