Боксер Василь Ломаченко повертається на ринг після довгої перерви. Українець поставив кар'єру на паузу після того, як вступив до лав тероборони Білгород-Дністровського наприкінці лютого.
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Через війну проти рф Ломаченко не зміг вийти на бій з Джорджем Камбососом за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Виїхати з України Василь вирішив лише в серпні, а відновити кар'єру – у жовтні.
Вже стали відомі дата та опонент Ломаченка. На сторінці боксера в інстаграм повідомили про те, що Василь буде битись із Джемейном Ортісом. Поєдинок відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.
Лише після перемоги над Ортісом Василь зможе битися проти Девіна Хейні або Джорджа Камбососа. Саме Хейні боксував із австралійцем у червні замість Ломаченка і переміг його. Їх бій-реванш пройде 15 жовтня.
Хто такий Джемейн Ортіс
- 26-річний американець вже шість років у професійному боксі. Жодного разу Джемейн не боксував за межами США.
- За цей час він провів 26 поєдинків і жодного разу не програв – 25 перемог (16 – нокаутом) та одна нічия з Джозефом Адорно у 2021 році.
- Останній свій бій Ортіс провів 21 травня цього року у Лас-Вегасі. Тоді майбутній суперник Ломаченка виграв у Джемела Геррінга за рішенням суддів.
- Для порівняння: Ломаченко провів 18 боїв у кар'єрі, вигравши 16 (з них 11 – нокаутом). Програвав Василь у 2014 році Орландо Салідо та у 2020-му – Теофімо Лопесу.
- Ломаченко востаннє виходив на ринг 11 грудня 2021 року. Тоді у Нью-Йорку Василь виграв у ганця Річард Коммі за рішенням суддів.