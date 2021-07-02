Ломаченко показав сильний виступ, – Накатані вперше пояснив, чому програв українцю

Василь Ломаченко у ніч з 26 на 27 червня відправив у нокаут Масайоші Накатані. Японець вперше прокоментував поєдинок.

Коментар поваленого Накатані

Масайоші Накатані вперше заговорив про поєдинок з Василем Ломаченком. До цього боксер із Японії ніяк не коментував бій.

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Японець у своєму інстаграмі виклав фото з протистояння та пояснив, чому програв українцю.

Ломаченко показав сильний виступ. Підтримка в залі була відмінною, але прикладених зусиль з мого боку виявилося недостатньо. Дякую уболівальникам,

– написав Масайоші.

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