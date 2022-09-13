"Попи схвалили суперника": бурхлива реакція фанатів на офіційний бій Ломаченка

Василь Ломаченко офіційно повернеться у ринг 29 жовтня 2022 року. Український боксер поб'ється з Джемейном Ортісом.

"Васильку, не забудь попросити благословіння у руського попа"

Прихильники Василя Ломаченка неоднозначно відреагували на майбутній бій українця. Багато підписників в інстаграмі побажали боксеру удачі та перемоги. Але були й такі, які пригадали його дивні релігійні погляди, пише 24 канал.

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Дехто з фанатів навіть назвав Ломаченка зрадником України через його московські погляд у релігії та недавні опубліковані відео із скандальним митрополитом Запорізьким та Мелітопольським Лукою.

Попи схвалили суперника? Сподіваються, бій буде Християнським?,

– написав один із підписників в інстаграмі.

Також пригадали, як Василь після перемоги на ганцем Річардом Коммі повішав собі на плечі прапор Білгород-Дністровського, а не синьо-жовтий стяг.

"Васильку, не забудь попросити благословіння у руського попа"

"Перший бій Васі, який не чекаю"

"За зрадника уболівати не будемо"

"Бл* якщо вийде з прапором Білгород-Дністровського, то валіза – вокзал – расєя"

"Побачимо твою поведінку на рахунок України, бо до цього м'яко кажучи було не дуже"

"Вася, а який прапор підіймеш у випадку перемоги? Твої дії показали, що тобі і на твоє рідне місто байдуже! Боксер ти хороший, а як людина лайно"

"Хай тобі твоя церква поможе".

Відзначимо, що офіційно бій Ломаченка був підтверджений 12 вересня. Василь в інстаграмі виклав постер із майбутнього поєдинку проти Джемейна Ортіса. Під ним фанати почали писати, як слова підтримки, так і залишали гнівні коментарі.

Зустріч Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня 2022 року на "Madison Square Garden". Зазначається, що цей двобій буде розігрівом перед титульним поєдинком українця.