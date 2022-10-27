Розігрів для українця: пресконференція напередодні двобою Ломаченко – Ортіс

У четвер, 27 жовтня, Василь Ломаченко та Джемейн Ортіс зустрінуться, щоб поділитись враженнями напередодні поєдинку. Боксери вийдуть на ринг вже 29 жовтня (у ніч на 30-те жовтня в Україні).

Боксери вийдуть на ринг у Нью-Йорку на "Медісон сквер гарден". Цей поєдинок проти Джемейна Ортіса буде розігрівом для Василя Ломаченка перед титульним боєм, пише 24 канал.

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В очікуванні гарячого бою

Напередодні двобою на Ломаченка та Ортіса чекає декілька традиційних подій – пресконференція, зважування та дуель поглядів.

Перед зустріччю український боксер оцінив важливість свого бою для земляків на фоні війни в Україні проти Росії. Ломаченко сподівається, що його двобій на декілька годин відволіче українців від тривожних новин та поверне у минуле життя, яке було до 24 лютого, а ще краще до 2014-го року.

Пресконференція розпочнеться 27 жовтня о 20:00 за Києвом.

Цікаво, що жоден український телеканал не придбав права на трансляцію бою Ломаченка. Українські фанати боксу зможуть побачити поєдинок на платформі Megogo. Початок зустрічі Ломаченко – Ортіс розпочнеться не швидше, аніж о 05:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою.

Пресконференція Ломаченка та Ортіса