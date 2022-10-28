Ломаченко розповів, чи повернеться в Україну після бою з непереможним Ортісом

Вже 29 жовтня прихильники боксу побачать повернення Василя Ломаченка у ринг. Український боксер майже після річної перерви проведе офіційний поєдинок.

Суперником Ломаченка буде 26-річний непереможний американець Джемейн Ортіс. Поєдинок відбудеться у Нью-Йорку на "Медісон сквер гарден".

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Ломаченко: Ти не можеш перестати думати про свою країну

Василь Ломаченко привідкрив свої плани після поєдинку. Український боксер повідомив, чи повернеться у рідну країну після бою з Ортісом.

Я сфокусований на своїй роботі, на своєму боксі. Ти не можеш перестати думати про свою країну, це завжди у твоїй голові, але зараз я зосереджений, бо маю таким бути, адже я – спортсмен. Звісно, після бою я повернусь в Україну, щоб підтримувати нашу країну,

– заявив Ломаченко.

Анонсують, що зустріч проти Ортіса буде для Ломи розігрівом перед титульним боєм. Швидше за все, що Василь вдруге побореться за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Але цього разу вже проти Девіна Хейні, який захистив це звання у реванші проти Джорджа Камбососа.

Раніше Ломаченко відмовився від бою за абсолют, яким тоді ще володів Камбосос. Причиною такого сміливого рішення стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого. Василь залишився у рідному Білгород-Дністровському, де був у територіальній обороні.