Ломаченко несподівано опустився у рейтингу IBF
18 серпня 2021 , 15:21Читать новость на русском
Джерело:IBF
Василь Ломаченко влітку повернувся після поразки Теофімо Лопесу й брутально переміг Масайоші Накатані. Попри перемогу українець втратив позицію у рейтингу IBF.
Міжнародна федерація боксу опублікувала оновлений рейтинг боксерів легкої ваги. Ломаченко опустився з 5 позиції на 6.
До речі Ломаченко наблизився до реваншу з Лопесом: українець очолив рейтинг WBO
Також перемога над Хосе Санчесом не допомогла Денису Берінчику. Український боксер опустився з 6 місця на 7.
- Володарем титулу за версією IBF залишається абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес.
Рейтинг IBF
1. Джордж Камбосос
2. Ісаак Круз-Гонсалес
3. Густаво Лемос
4. Лі Селбі
5. Річард Коммі
6. Василь Ломаченко
7. Денис Берінчик
8. Еммануель Таго
9. Джейкоб Нг
10. Заур Абдуллаєв