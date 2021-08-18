Ломаченко несподівано опустився у рейтингу IBF

Василь Ломаченко влітку повернувся після поразки Теофімо Лопесу й брутально переміг Масайоші Накатані. Попри перемогу українець втратив позицію у рейтингу IBF.

Міжнародна федерація боксу опублікувала оновлений рейтинг боксерів легкої ваги. Ломаченко опустився з 5 позиції на 6.

До речі Ломаченко наблизився до реваншу з Лопесом: українець очолив рейтинг WBO

Також перемога над Хосе Санчесом не допомогла Денису Берінчику. Український боксер опустився з 6 місця на 7.

Володарем титулу за версією IBF залишається абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес.

Рейтинг IBF

1. Джордж Камбосос

2. Ісаак Круз-Гонсалес

3. Густаво Лемос

4. Лі Селбі

5. Річард Коммі

6. Василь Ломаченко

7. Денис Берінчик

8. Еммануель Таго

9. Джейкоб Нг

10. Заур Абдуллаєв