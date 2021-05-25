Ломаченко натякнув, що може підписати контракт із UFC

Український боксер Василь Ломаченко отримав оригінальні подарунки від UFC. Українець не виключив можливості спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах.

Подарунки від UFC

33-річний український боксер Василь Ломаченко показав фанатам коробку із символічними подарунками від промоушена UFC. Українець натякнув, що в майбутньому може вийти у клітку.

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Від організації Ломаченко отримав рукавички, шорти, кепку, штани, а також футболку та куртку з надписом "LOMA" та українською символікою. Усе розпакування українець прокоментував англійською мовою.

Подивимося. Можливо, в майбутньому, в один прекрасний день... Ніхто не знає,

– прокоментував Василь.

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