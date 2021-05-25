Ломаченко натякнув, що може підписати контракт із UFC

Український боксер Василь Ломаченко отримав оригінальні подарунки від UFC. Українець не виключив можливості спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах.
Подарунки від UFC
33-річний український боксер Василь Ломаченко показав фанатам коробку із символічними подарунками від промоушена UFC. Українець натякнув, що в майбутньому може вийти у клітку.
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Від організації Ломаченко отримав рукавички, шорти, кепку, штани, а також футболку та куртку з надписом "LOMA" та українською символікою. Усе розпакування українець прокоментував англійською мовою.
Подивимося. Можливо, в майбутньому, в один прекрасний день... Ніхто не знає,
– прокоментував Василь.
Наступний бій Ломаченка
- Свій наступний бій Василь Ломаченко проведе з японцем Масайоші Накатані. Офіційно поєдинок відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі, штат Невада, (США).
- На початку травня промоутерська компанія Top Rank підтвердила бій та опублікувала промо поєдинку.
- Український боксер повернеться на ринг після болючої поразки від американця Теофімо Лопеса. Через це фіаско Василь втратив свої титули та шанс називатись абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
- Накатані також у пасиві має поразку від Лопеса. Однак у попередньому поєдинку він переміг. Японець здолав скандального Фелікса Вердехо, якому загрожує смертна кара.
- 10 травня боксер з України вже вилетів у США, щоб розпочати підготовку до бою. Ломаченко активно тренується на узбережжі Тихого океану та навіть підійняв прапор Білгород-Дністровського на американській землі. Такий вчинок викликав багато негативних відгуків від місцевих.