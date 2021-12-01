Ломаченко – Коммі: вогняне промо бою

Річард Коммі – наступний суперник Василя Ломаченка. Український боксер спробує відправити бійця з Гани у нокаут.

Цікаве протистояння

Василь Ломаченко та Річард Коммі вийдуть у ринг 11 грудня 2021 року. З'явилось вогняне промо бою.

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Відео на своїй сторінці в інстаграмі виклав сам український боксер. Поєдинок відбудеться на "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Ломаченко спробує здобути другу поспіль перемогу нокаутом.

У відео показано момент з останніх поєдинків та яскраві виходи боксерів на ринг.

Промо двобою

Ломаченко – Коммі: що відомо про протистояння