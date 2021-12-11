Ломаченко – Коммі: де дивитися онлайн бокс

В ніч на 12 грудня (в США ще буде субота, 11 грудня), Василь Ломаченко повернеться в ринг. Він проведе бій проти Річарда Коммі. Фанати боксу зможуть його переглянути й в Україні.

Трансляція бою в Україні

Права на трансляцію бою Ломаченко – Коммі в Україні придбав відеосервіс Megogo. Тут же і відбудеться трансляція бою.

До теми Ломаченко – Коммі: все що варто знати про бій

Важливо! Трансляція цього бою буде доступна лише за передплатою "Максимальна". Її можна оформити за акційною ціною в 29 гривень за перші сім днів. На місяць абонплата обійдеться у 299 гривень.

Початок трансляції вечора боксу – о 04:00 в неділю, 12 грудня. Сам бій Ломаченко – Коммі слід очікувати близько 06:00.

Варто додати, що окрім Ломаченка, в цей вечір на "Медісон-сквер-гарден" битиметься ще один українець – у 10-раундовому поєдинку важковаговик Олександр Тесленко боксуватиме проти непереможного Джареда Андерсона.