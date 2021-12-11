Трансляция боя в Украине
Права на трансляцию боя Ломаченко – Комми в Украине приобрел видеосервис Megogo. Здесь же и состоится трансляция боя.
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Начало трансляции вечера бокса – в 04: 00 в воскресенье, 12 декабря. Сам бой Ломаченко – Комми следует ожидать около 06: 00.
Стоит добавить, что кроме Ломаченко, в этот вечер на "Мэдисон-сквер-гарден" сразится еще один украинец – в 10-раундовом поединке тяжеловес Александр Тесленко будет боксировать против непобедимого Джареда Андерсона.