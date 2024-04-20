"12 травня в Україні буде два чемпіони": гучна заява Ломаченка перед боєм з Камбососом
Джерело:Top Rank
У травні українських шанувальників боксу очікують кілька чемпіонських поєдинків. В одному з них Василь Ломаченко зустрінеться з австралійцем Джорджем Камбосом.
Менш як місяць залишається до поєдинку в Австралії, в якому Василь Ломаченко та Джордж Камбосос визначать чемпіона IBF у легкій вазі. Раніше боксер з України вже володів цим титулом.
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Ломаченко впевнений у перемозі
Перед поєдинком з Камбососом Ломаченко пообіцяв повернути пояс та поповнити список українських чемпіонів світу.
В Україні зараз є лише один чемпіон – Олександр Усик. 12 травня буде два українські чемпіони,
– заявив Ломаченко.
Ломаченко пообіцяв стати чемпіоном / фото Top Rank
Нагадаємо, що після поразки від Девіна Хейні Василь Ломаченко планував провести реванш. Проте американець вирішив не ризикувати та змінив дивізіон. У підсумку промоутери організували бій Ломи проти колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа.
Українці у травні проведуть чемпіонські бої
- Додамо, що бій за пояс IBF у легкій вазі між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт.
- Олександр Усик володіє чемпіонськими титулами за версіями WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring. Ще один пояс WBC українець спробує відібрати у Тайсона Ф'юрі 18 травня. Це дозволить Олександру стати абсолютним чемпіоном світу.
- Також 18 травня Денис Берінчик проведе титульний бій проти мексиканця Емануеля Наваррете. На кону поєдинку стоятиме основний пояс чемпіона світу WBO в легкій вазі.