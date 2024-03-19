Український боксер Денис Берінчик офіційно отримав шанс стати чемпіоном світу. Він проведе бій проти мексиканця Емануеля Наваррете, який володіє титулом WBO в другій напівлегкій вазі.
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Берінчик та Наваррете визначать нового чемпіона WBO
Титульний бій відбудеться 18 травня в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме основний пояс чемпіона світу WBO в легкій вазі.
Нагадаємо, Берінчик є обов'язковим претендентом на титул WBO, оскільки посідає перший рядок у рейтингу Світової боксерської організації. Титул WBO наразі є вакантним, оскільки попередній чемпіон Девін Хейні піднявся в першу напівсередню вагу.
Попередній бій Берінчика відбувся у серпні 2023 року, тоді він в андеркарді бою Олександра Усика переміг одностайним рішенням суддів шведа Ентоні Їгіта. Всього на профі-ринзі Денис провів 18 поєдинків, у яких здобув усі перемоги, з яких 9 нокаутом.