Напередодні битви в Ер-Ріяді Тайсон Ф'юрі жваво роздає коментарі. Під час одного з інтерв'ю "Циганський король" пригадав бій за абсолют між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом.

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Пам'ять підвела Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC провів паралелі між тим поєдинком та своїм з Усиком. Ф'юрі навіть пригадав свій прогноз на поєдинок Ломаченко – Лопес.

Лопес провів хороший бій проти Ломаченка. У хевівейті все трішки інакше – інша швидкість і те, як все проходить. Це була шикарна перемога. І я був одним з тих, хто передбачив перемогу Лопеса над Ломаченком. І я передбачу цю перемогу. Я поб’ю Олександра Усика,

– заявив Ф'юрі.

Зазначимо, що у 2020 році "Циганський король" не був таким впевненим у перемозі Лопеса. Тоді британець розцінював шанси боксерів – 50 на 50. Але з того часу минуло чотири роки і Ф'юрі дещо призабув, що він говорив.

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