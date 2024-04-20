Менш як місяць залишається до поєдинку в Австралії, в якому Василь Ломаченко та Джордж Камбосос визначать чемпіона IBF у легкій вазі. Раніше боксер з України вже володів цим титулом.

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Ломаченко впевнений у перемозі

Перед поєдинком з Камбососом Ломаченко пообіцяв повернути пояс та поповнити список українських чемпіонів світу.

В Україні зараз є лише один чемпіон – Олександр Усик. 12 травня буде два українські чемпіони,

– заявив Ломаченко.

Ломаченко пообіцяв стати чемпіоном / фото Top Rank

Нагадаємо, що після поразки від Девіна Хейні Василь Ломаченко планував провести реванш. Проте американець вирішив не ризикувати та змінив дивізіон. У підсумку промоутери організували бій Ломи проти колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа.

Українці у травні проведуть чемпіонські бої