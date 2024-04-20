Менее месяца остается до поединка в Австралии, в котором Василий Ломаченко и Джордж Камбосос определят чемпиона IBF в легком весе. Ранее боксер из Украины уже владел этим титулом.
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Ломаченко уверен в победе
Перед поединком с Камбососом Ломаченко пообещал вернуть пояс и пополнить список украинских чемпионов мира.
В Украине сейчас есть только один чемпион – Александр Усик. 12 мая будет два украинских чемпиона,
– заявил Ломаченко.
Ломаченко пообещал стать чемпионом / фото Top Rank
Напомним, что после поражения от Девина Хейни Василий Ломаченко планировал провести реванш. Однако американец решил не рисковать и сменил дивизион. В итоге промоутеры организовали бой Ломы против бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.
Украинцы в мае проведут чемпионские бои
- Добавим, что бой за пояс IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая в австралийском городе Перт.
- Александр Усик владеет чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring. Еще один пояс WBC украинец попытается отобрать у Тайсона Фьюри 18 мая. Это позволит Александру стать абсолютным чемпионом мира.
- Также 18 мая Денис Беринчик проведет титульный бой против мексиканца Эмануэля Наваррете. На кону поединка будет стоять основной пояс чемпиона мира WBO в легком весе.