Гроза фаворитів: Арум застеріг Ломаченко від недооцінки Камбососа

Американський промоутер Боб Арум поділився очікуваннями від чемпіонського поєдинку Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа. Претенденти на титул визначать найсильнішого 12 травня 2024 року.

У ніч з 30 на 31 січня під час пресконференції було офіційно оголошено бій між ексчемпіоном світу у трьох вагових дивізіонах Василем Ломаченком та колишнім абсолютним чемпіоном Джорджем Камбососом. Поєдинок відбудеться в австралійському місті Перт.

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Арум: Камбосос – воїн, якого не можна недооцінювати

Переважна більшість експертів у майбутньому мегафайті вважають Ломаченка фаворитом бою. Зірки боксу Тео Лопес, Шакур Стівенсон та Пол Маліньяджі в один голос віддають перевагу українському боксеру.

Проте промоутер Боб Арум, який теж симпатизує Ломі, застеріг від переможних настроїв. На його переконання, Камбосос здатний на апсет, що вже неодноразово демонстрував.

"Василь Ломаченко є одним з найбільш яскравих бійців, яких я коли-небудь бачив, це фізичне диво, яке все ще знаходиться на вершині своєї кар’єри. Ми бачили, як Джордж Камбосос-молодший руйнував шанси (фаворитів, – 24 Канал) раніше, і він – воїн, якого не можна недооцінювати.

Це захопливе зіткнення стилів, яке знаменує собою найважливіший боксерський поєдинок, який коли-небудь проходив у прекрасному місті Перт. Дякую уряду Західної Австралії за підтримку у втіленні цієї історичної події", – зазначив Арум.

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