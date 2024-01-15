Поєдинок Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа офіційно оголошений. Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі визначиться 12 травня 2024 року.

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Лопес: Цей хлопець повернеться з помстою

Колишній суперник Ломаченка та Камбососа американець Теофімо Лопес зробив прогноз на поєдинок. Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі очікує легкої перемоги українського боксера. Цікаво, що на рингу Тео переміг Лому, але поступився Камбососу.

Ломаченко не просто достроково переможе Камбососа, а змусить його мати вигляд аматора. Запам’ятайте мої слова, бо коли зустрічаєшся з Ломаченком – все по-іншому. Це дуже відрізняється. Треба бути в ринзі, щоб справді відчути це,

– зазначив Лопес.

На думку Лопеса, Ломаченко матиме додаткову мотивацію через поразку Девіну Хейні та втрату можливості стати абсолютним чемпіоном. Українець спробує довести, що його зарано списали з рахунків.

"Повірте, цей хлопець повернеться з помстою. Він збирається перенести у бокс те, чого навчився на війні, це небезпечно. А Ломаченко й так небезпечний боєць. Повір мені, я знаю. Я бився з ним, коли він був на піку.

Я підтримував Ломаченка в бою з Хейні, підтримуватиму й проти Камбососа. Зробимо це разом, брате мій. Принизимо всіх цих хлопців у своїх дивізіонах", – розповів Лопес.

Ломаченко та Камбосос на шляху до бою