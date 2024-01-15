Василь Ломаченко та Джордж Камбосос домовились про поєдинок. Бій відбудеться в австралійському Перті 12 травня.

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Коли відбудеться бій Ломаченко – Камбосос

Нагадаємо, що на кону в цьому поєдинку буде титул IBF у легкій вазі.

"З Богом. Мир усім", – написав Ломаченко, опублікувавши в інстаграмі афішу бою.

Камбосос у своїх соцмережах також повідомив про домовленість, опублікувавши відповідний допис.

"Два воїни у битві на століття за титул чемпіона світу у легкій вазі в Австралії. Бажаємо тобі здоров’я у таборі. До скорої зустрічі", – написав він.

Що відомо про попередні зустрічі боксерів