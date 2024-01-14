12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.
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І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Однак для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля.
Камбосос: Давайте сюди Лому
Камбососа ж, таке враження, титули не цікавлять. У першу чергу для австралійського боксера важливі ім'я та клас суперника.
"Як можна ненавидіти бійця з таким резюме, бійця, що обирає справжні бої, а не найприбутковіші. Хіба це вас не розважає?
Хіба це не те, за чим приходять фанати боксу? Бийтесь з найкращими. Давайте сюди Лому. Це буде справжня війна", – написав Камбосос.