12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

Читайте також Вороги нищать землю та народ: Ломаченко привітав з Різдвом виступом предстоятеля УПЦ МП Онуфрія

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Однак для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля.

Камбосос: Давайте сюди Лому

Камбососа ж, таке враження, титули не цікавлять. У першу чергу для австралійського боксера важливі ім'я та клас суперника.

"Як можна ненавидіти бійця з таким резюме, бійця, що обирає справжні бої, а не найприбутковіші. Хіба це вас не розважає?

Хіба це не те, за чим приходять фанати боксу? Бийтесь з найкращими. Давайте сюди Лому. Це буде справжня війна", – написав Камбосос.

Важливо. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні цього року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.