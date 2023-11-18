Людські балачки: менеджер Ломаченко пролив світло на бій українця проти Камбососа

У середині листопада 2023-го з'явилась інформація про повернення на ринг Василя Ломаченка. Його суперником стане колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос.

Їх зустріч повинна була відбутись ще раніше, якби 24 лютого 2022 року Росія не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді Василь Ломаченко відмовився від бою проти Джорджа Камбососа заради захисту рідної країни. Однак тоді той бій міг мати статус за звання абсолюта у легкій вазі, яким тоді ще володів австралієць.

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Спростування чуток щодо бою Ломаченко – Камбосос

Очікується, що бій Ломаченко – Камбосос може відбутись навесні 2024-го. Також називали лютий того ж наступного року.

Однак менеджер українця Егіс Клімав вирішив дещо зменшити ейфорію від цих чуток та розставити усі крапки над "і". За словами представника Ломаченка, наразі немає офіційного підтвердження про бій його клієнта із австралійцем.

Також Клімас спростував інформацію про відхід Ломаченка на пенсію. Ці ж чутки раніше спростував й глава Top Rank Боб Арум.

Багато людей говорять, і ви не можете їх зупинити. Нічого не підтверджено, просто люди говорять. Ломаченко ніколи не говорив, що збирається йти на пенсію. Він просто сказав, що йому потрібно трохи перепочити до кінця року. Він обов'язково повернеться,

– заявив Клімас.

Нагадаємо, що востаннє Ломаченко виходив у ринг 21 травня 2023 року, коли отримав нагоду побитись за абсолют проти його чинного володаря Девіна Хейні. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а судді віддали перемогу американцю. Хоча їх рішення було доволі спірним та обурило більшість у боксерській спільноті. Адже Ломаченко значно краще боксував тієї ночі.

Василь не раз запевняв, що чекає на реванш із Хейні, але американський боксер грає у мовчанку. Українець запевняв, що Девін не дасть йому другого шансу через те, що боїться битись проти нього знову.