Промоутер австралійського боксера Лу Дібелла підтвердив, що Джордж Камбосос проведе бій проти Василя Ломаченка. Поєдинок повинен відбутися навесні 2024 року.

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Ломаченко проти Камбососа

Рання весна. Я думаю, що Джордж буде кращим у цьому бою. Я чекаю від нього більшого,

– повідомив Лу Дібелла.

Нагадаємо, Василь Ломаченко повинен був провести бій проти австралійця ще навесні 2022 року. Але через військову агресію Росії поєдинок скасували. Тоді Камбосос володів усіма поясами легкого дивізіону та був абсолютним чемпіоном.

Замість Ломаченка австралієць зустрівся з Девіном Хейні, які відібрав у нього всі пояси. Реванш теж був на користь американського боксера.

Українець все ж отримав шанс стати абсолютним чемпіоном легкого дивізіону. Проте у 12-раундовому поєдинку судді віддали перемогу Хейні. Усі намагання Ломаченка організувати реванш завершилися нічим.